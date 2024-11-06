انت الأن تتابع خبر شعرك هيبقى اطول من الهنود!!... بخلطات من الزيوت الطبيعية احصلي على شعر طويل وتكثيف وناعم في اقل من اسبوعين من الاستخدام!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر الشعر هو مرآة المرأة، وتسعى كافة السيدات إلى الحصول على شعر ناعم ولامع وطويل وكثيف، لكن مع العوامل الطبيعية وعوامل البيئة وعوامل السن والغذاء الغير متماثل لصحة الشعر ايضًا، فإن كافة تلك العوامل تتسبب في اجهاد الشعر والحصول على شعر مجهد وفي بعض الاحيان شعر غير طويل ويصعب تطويلة بمرور الوقت، لكن الآن قد اصبحت هناك خلطات من الزيوت الطبيعية تساهم بشكل كبير في زيادة طول وكثافة الشعر في خلال اسبوعين فقط من الاستخدام، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن تلك الزيوت الطبيعية تابعونا عبر بوابة دوت الخليج.
فوائد زيت النعناع للشعر
- يعتبر زيت النعناع واحدًا من اهم انواع الزيوت الطبيعية التي يمكن استخدامها بشكل كبير في مختلف الاستخدامات سواء كان في الطعام او في التعطير او في الشعر ايضًا، حيث انه يعتبر واحدًا من اهم المركبات التي تساهم بشكل كبير في تعزيز نمو الشعر والتحفيز من كثافة الشعر عن طريق تحفيز فروة الرأس بسبب مادة المنثول الموجودة في زيت النعناع، ويمكن استخدامة على الشعر عن طريق خلط ملعقتين من زيت النعناع مع الكمية التي يتم استخدامها اسبوعيًا من زيت الزيتون وزيت جوز الهند والبدء في وضعهم على فروة الرأس مع تدليكها جيدًا لمدة حوالي نصف ساعة، وبعد ذلك يتم غسل الشعر جيدًا ولافضل نتيجة يمكن عمل هذا الخليط مرة اسبوعيًا.