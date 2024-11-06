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أحمد جودة - القاهرة -

أثارت مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري جدلًا واسعًا، بعد فوز الفارس الأبيض 3-2، وذلك بسبب قرارات التحكيم التي شهدتها المباراة، بما في ذلك ركلة جزاء لصالح الزمالك في اللحظات الأخيرة.

شوبير يرد على إبراهيم فايق: التسريب اتعرض عليا الأول ورفضت نشره لهذا السبب

وكانت قناة إم بي سي مصر قد كشفت عن تسريب من غرفة الفيديو بين الحكم محمد عادل ومساعده ميدو سلامة، مما أثار ردود فعل قوية.

وفي هذا السياق، علق الإعلامي أحمد شوبير على الواقعة في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت إف إم"، قائلًا: "الحكم محمد عادل نفى تماما التسريب الذي تم نشره، وأعلن عن تقديم بلاغ للنائب العام ضد البرنامج الذي أذاع المقطع".

وأضاف شوبير: "قبل نشر التسريب، عرض عليَّ نشره، لكنني رفضت تمامًا التطرق لمثل هذه الأخبار التي تثير ضجة كبيرة في الإعلام والجماهير".