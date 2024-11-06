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أحمد جودة - القاهرة - يستعد التونسي علي معلول، لاعب الأهلي، للعودة إلى التدريبات الجماعية لفريقه خلال أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، بعد إتمام برنامجه التأهيلي في الأيام المقبلة، حيث من المخطط أن يشارك في المران الجماعي مع نهاية شهر نوفمبر الجاري.

موعد عودة علي معلول النهائي لتدريبات الأهلي وسط توجيهات بالصمت حول مستقبله

وكان معلول قد تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مشاركته مع فريقه في مباراة الترجي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في مايو الماضي.

الأمر الذي أبعده عن المشاركة منذ ذلك الحين. خضع اللاعب لعملية جراحية ويواصل حاليًا برنامجه العلاجي والتأهيلي.

من جانبها، طلبت لجنة التخطيط لكرة القدم في الأهلي من الجهازين الإداري والفني عدم التطرق إلى وضع علي معلول في التصريحات، في ظل زيادة الحديث حول مستقبله مع النادي ورحيله المحتمل عند نهاية عقده في ختام الموسم الجاري.

كما عبرت اللجنة عن استيائها من التصريحات المتكررة حول مستقبل اللاعب، والتي أثارت الجدل بين جماهير الأهلي.