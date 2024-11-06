الرئيس الفلسطيني يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، الأربعاء.

وأرسل عباس برقية تهنئة إلى ترامب، متمنياً له النجاح، وأعرب فيها عن تطلعه إلى العمل معه "من أجل السلام والأمن" في المنطقة، مؤكداً التزام الشعب الفلسطيني "بالسعي إلى الحرية وتقرير المصير والدولة، وفق القانون الدولي"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال الرئيس الفلسطيني: "سنظل ثابتين في التزامنا بالسلام، ونحن على ثقة بأن الولايات المتحدة ستدعم تحت قيادتكم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".