الامين العام للجامعة العربية يستقبل وزير خارجية السودان الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 02:36 مساءً - ​استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي السيد علي يوسف الشريف وزير خارجية جمهورية السودان، والذي تولي مهام منصبه منذ ايام، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية الأربعاء ٦ نوفمبر الجاري.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام ان ابو الغيط هنأ السيد علي يوسف على توليه منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق في مهمته الدقيقة والهامة في ظل الظرف الذي يمر به السودان حالياً. وأكد ابوالغيط على موقف الجامعة العربية الثابت تجاه السودان والقائم على الحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ومنع المساس بمؤسساته الوطنية، منوهاً في الوقت نفسه بجهود الحكومة السودانية في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والاغاثية لتخفيف معاناة المواطنين.

واضاف المتحدث الرسمي ان الوزير السوداني أعرب عن تقديره لجهود السيد الامين العام ولمواقف الجامعة العربية الداعمة للدولة السودانية ومؤسساتها بهدف ارساء السلام والاستقرار في السودان.

وأضاف المتحدث انه تم الاتفاق علي تلبية الامين العام للدعوة التي قدمها الوزير السوداني له لزيارة السودان في اقرب فرصة