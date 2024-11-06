ضبط 193 ألف عبوة سجائر مهربة جمركياً بحوزة 3 متهمين فى الجيزة والأسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 04:31 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها، وكذا ضبط السجائر مجهولة المصدر والمهربة جمركياً، أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى، بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السجائر "غير مرخص"، كائن بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة، وبحوزته أكثر من 172 آلف عبوة سجائر مجهولة المصدر.

كما ضبط شخصان مسئولان عن مخزن لتجارة السجائر "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، وبحوزتهما 21 آلف عبوة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومهربة جمركياً، و1,7 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى، قاموا بتجميعها بقصد حجبها عن التداول للتلاعب بأسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.