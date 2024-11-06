برعاية وزارة الثقافة سلسلة أعظم السيمفونيات تتواصل بالأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم -

ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى تقديم مختلف ألوان الفنون العالمية تواصل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد تقديم سلسلة أعظم السيمفونيات حيث يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازفة الهارب سلمي صابر حفلًا في الثامنة مساء السبت 9نوفمبر على المسرح الكبير.

تفاصيل برنامج الحفل



يتضمن البرنامج عددًا من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها فالس لراڤيل، كونشيرتو الهارب والأوركسترا لـ فرانسوا أدريان بويلديو وسيمفونية لـ لبيزيه.

أوركسترا القاهرة السيمفوني

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام ١٩٥٩ على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال إستضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في مختلف أرجاء العالم، ويحرص على تقديم سلاسل من الحفلات المتنوعة التى تلقى الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية إلى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكي.