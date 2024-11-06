دوري أبطال آسيا 2- المجموعة الأولى: تركتور الإيراني يواجه رافشان الطاجيكي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الأربعاء، تركتور سازي تبريز الإيراني مع رافشان من طاجيكستان، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم، فيما ألغيت المباراة الثانية في المجموعة التي كان من المفترض أن تجمع الوكرة القطري مع موهيون بوغان الهندي، لكن الاتحاد الآسيوي كان قد أعلن شطب نتائج الفريق الهندي لعدم حضوره للقاء الفريق الإيراني في الجولة الثانية من المنافسات.

النتائج المسجلة في المجموعة الأولى

الوكرة × تركتور سازي تبريز- إيران 0- 3

رافشان- طاجيكستان × الوكرة- قطر 0-1

رافشان- طاجيكستان × تركتور سازي تبريز- إيران 1-3

ترتيب المجموعة الأولى

1- تركتور سازي تبريز: 6 نقاط (6-1)

2- الوكرة: 3 نقاط (1-3)

3- رافشان: دون نقاط (1- 4)