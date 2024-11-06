مراهق يضحي بحياته لإنقاذ هاتفه المحمول.. ما القصة؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:56 صباحاً - اختنق مراهق تركي من محافظة ديار بكر الجنوبية حتى الموت داخل منزل دخله لالتقاط هاتفه المحمول رغم اشتعال النيران فيه، ولم يتمكن من الخروج منه حياً.

وقع الحادث المأساوي يوم أمس الاثنين عندما تمكن هيرمان جيفتشي البالغ من العمر15 عاماً من الخروج مع عائلته بعد أن اشتعلت النيران في منزله،لكنه عاد إلى الداخل.

ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية،فقد أخذ الصبي هاتفه المحمول من داخل المنزل ودخل بسرعة إلى الداخل ليخرج،لكنه لم يخرج بعد ذلك.

وبدأت فرق الإطفاء في إخماد الحريق،لكنها وجدت إرمان الذي لم يتمكن من الخروج مختنقًا داخل المنزل.

ويُعتقد أن شرارات من نظام التدفئة في المنزل أشعلت الحريق في قرية جيتشيت،في منطقة جونجوسفي ديار بكر، حيث بدأ فصل الشتاء القارس.

وقد دُفن الصبي”إرمان“في القرية وسط صدمة زملائه ومعلمي المدرسة.

وبما أن الصبي توفي بهذه الطريقة،على الرغم من وجود أسرته معه خارج المنزل المحترق، فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.