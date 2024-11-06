تركيا تعثر على 5 كتب أثرية عمرها أكثر من 1800 عام

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:56 صباحاً - عثرت الشرطة التركية على خمسة كتب قديمة مكتوبة بخط اليد باللغة الآرامية عمرها 1800عام أثناء عمليات مكافحة التهريب.

وقد تم اكتشاف هذه الكتب قبل بيعها سراً وتسليمها إلى مديرية متحف ولاية قيصري.

ويخضع سبعة أشخاص للتحقيق بتهمة الحصول على كتب وقطع أثرية تاريخية أخرى من مناطق في تركيا.

الكتب في حالة جيدة،على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت محتوياتها دينية أو تاريخية.