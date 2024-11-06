ناقدة فنية تؤكد استحقاق أحمد عز جائزة فاتن حمامة للإبداع..

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:56 صباحاً - أثار قرار مهرجان القاهرة السينمائي بمنح أحمد عز جائزة فاتن حمامة للإبداع جدلاً بسبب عدم وضوح معايير الجائزة.

فقد شكك النقاد في أن التكريم يستند إلى النجومية والدخل، مستشهدين بمسيرة عز القصيرة نسبيًا التي لم تتجاوز23 عامًا.

ومع ذلك، تدافع الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن القرار، قائلةً إن عز في أوج نجوميته، حيث يتمتع بمسيرة مهنية ناجحة ومشاركات سينمائية مهمة وإسهامات كبيرة في المجال الفني.

وتقول خير الله إن وسائل التواصل الاجتماعي استخدمت لمناقشة هذا الجدل، بدلاً من فهم الصناعة. محللة ذلك بأنه يرجع على التركيز على التوافه.