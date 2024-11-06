ترامب: علينا إصلاح الحدود وسنسمح بقدوم المهاجرين فقط بطريقة قانونية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:33 صباحاً - قال الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، إن البلاد كانت تسير فى مسار سيئ، وعلينا أن نصلح الحدود، والسماح بقدوم المهاجرين لكن بطريقة قانونية.

وقال ترامب خلال خطاب إعلان فوزه فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، لقد فزنا بالتصويت الشعبى وهذا شعور رائع يدل على محبة الشعب، مضيفا أن الشعب الأمريكى أعطاه ولاية جديدة واستعاد الجمهوريين الأغلبية فى مجلس النواب.

وكان قد فاز المرشح الجمهورى دونالد ترامب فى سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى ولاية ويسكونسون (10 أصوات) لتضاف إلى 270 صوتا كان ترامب قد حققها مسبقا فى سباق الرئاسة المحموم.

وتمكن ترامب من حسم السباق فى 7 ولايات متأرجحة ليعظم من فرص فوزه بسباق الانتخابات الأمريكية أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، التى لم تتخطى 234 صوتا بعد فوزها فى ولاية مينيسوتا (10 أصوات).

وكان قد حصل ترامب على 270 صوتا فى مجمع الانتخابات الأمريكى بعد فوزه فى ولاية ألاسكا (3 أصوات)، وولاية بنسلفانيا (19 صوت) ليحصد 22 صوتا أضيفوا إلى 248 صوتا حصيلة الولايات التى فاز بها مسبقا فى سباق الرئاسة.

وسيطر ترامب على زمام السباق بعد تمكنه من نيل الفوز فى أغلبية الولايات المتأرجحة، حيث فاز فى 6 ولايات من الـ10 ولايات المتأرجحين- قبيل فوزه الأخير بولاية ويسكونسون- ليحقق ريادة فى المجمع الانتخابى والتصويت الشعبى.

ارتفعت أصوات المرشح الجمهورى دونالد ترامب لتصل إلى 248 صوتا فى المجمع الانتخابى بعد فوزه بولايات، يوتا (6 أصوات)، جورجيا (16 صوتا)، وأيداهو (4 أصوات)، بينما حصلت منافسته كامالا هاريس على 201 صوت بعد تفوقها فى ولايات واشنطن (12 صوتا)، وكاليفورنيا (54 صوتا)، وأوريجن (8 أصوات).