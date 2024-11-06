نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال آسيا 2- المجموعة الثانية: الخالدية يواجه القوة الجوية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يحلّ فريق التعاون السعودي ضيفاً على ألتين أسير من تركمنستان، اليوم الأربعاء، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم.
وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة، ولحساب الجولة ذاتها يلتقي الخالدية البحريني مع القوة الجوية العراقي الساعة 19:00.
النتائج المسجلة في المجموعة الثانية
الخالدية- البحرين × التعاون- السعودية 2-3
القوة الجوية- العراق × ألتين أسير- تركمنستان 2-1
ألتين أسير- تركمنستان × الخالدية- البحرين 0-1
التعاون- السعودية × القوة الجوية- العراق 1-2
القوة الجوية- العراق × الخالدية- البحرين 1-2
التعاون- السعودية × ألتين أسير- تركمنستان 2-1
ترتيب المجموعة الثانية
1- التعاون: 6 نقاط (6- 5)
2- الخالدية: 6 نقاط (5-4)
3- القوة الجوية: 6 نقاط (5-4)
4- ألتين أسير: دون نقاط (2- 5)