حيل ذكية لتصفيف الشعر في فصل الخريف

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - العناية بالشعر في جو الخريف المتقلب

مع اقتراب فصل الخريف وتغيرات الطقس المتقلبة، يصبح الشعر أكثر عرضة للتطاير والجفاف. لذلك، فإن اللجوء إلى حيل ذكية لتصفيف الشعر والعناية به يمكن أن يكون الحل الأمثل للحفاظ على إطلالة حيوية وشعر صحي. إليك بعض النصائح والأساليب المبتكرة لتصفيف شعرك في هذا الفصل الرائع.

1. الترطيب العميق هو الأساس

في الخريف، ينخفض مستوى الرطوبة في الجو مما يؤدي إلى جفاف الشعر. من الضروري استخدام مرطبات عميقة ومنتجات تحتوي على مكونات مثل زيت الأرغان أو زيت جوز الهند. يمكنك أيضًا تجربة قناع طبيعي للشعر مرة واحدة في الأسبوع لاستعادة حيوية الشعر والحفاظ على نعومته.

2. تجنب الحرارة العالية

تجنبي استخدام أدوات التسخين مثل المجفف والمكواة بكثرة، فهذه الأدوات تسبب تلف الشعر. بدلاً من ذلك، يمكنك الاعتماد على التقنيات الطبيعية في التصفيف، مثل لفّ الشعر بطرق مبتكرة للحصول على تموجات طبيعية دون ضرر.

3. تسريحات الشعر المواكبة للفصل

في هذا الموسم، اجعلي تسريحات شعرك بسيطة وتناسب الأجواء. يمكنك اختيار تسريحات مثل الضفائر أو الكعكة العلوية، التي لا تتأثر بالرياح وتضفي لمسة أنيقة.

الضفائر: تمنح إطلالة مريحة وتناسب معظم الأوقات.

الكعكة العلوية: تحافظ على الشعر بعيد عن الوجه وتعطي مظهراً أنيقاً.

ذيل الحصان: خيار عملي للحفاظ على المظهر المنسق.

4. الحماية من الرطوبة والبرودة

الجمع بين درجات الحرارة المتقلبة والرطوبة يمكن أن يسبب تجعد الشعر وتلفه. استخدمي منتجات تثبيت الشعر التي توفر حاجزًا وقائيًا، كما يمكنك ارتداء قبعات أنيقة تضيف لمسة للموضة وتوفر حماية إضافية لشعرك.

5. نصائح غذائية لتعزيز صحة الشعر

لا تنسي أن العناية تبدأ من الداخل. اتبعي نظامًا غذائيًا متوازنًا غنياً بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد والزنك، لدعم صحة الشعر من الداخل. تناول الأطعمة مثل الأسماك، والمكسرات، والخضار الورقية سيساعد على تحسين تألق الشعر وكثافته.

الخريف هو فرصة رائعة لتجديد روتين العناية بشعرك واستكشاف طرق جديدة تضمن لك الحفاظ على شعر جميل وصحي طوال الموسم. جربي هذه الحيل واحصلي على إطلالة متميزة تُحسدين عليها.