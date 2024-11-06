نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. 4 ولايات إضافية تذهب لترامب وهاريس تفوز بكولورادو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب الثلاثاء بأربع ولايات إضافية، هي أوهايو وكنساس ومونتانا ويوتاه، بينما فازت منافسته الديموقراطية كامالا هاريس بولاية كولورادو، وفقا لتوقعات عدد من كبريات وسائل الإعلام الأميركية.

وأوهايو التي سبق لترامب أن فاز بها عامي 2016 و2020 تمنح الرئيس السابق 17 صوتا في المجمع الانتخابي، في الوقت الذي لم تعرف فيه حتى الآن نتائج الانتخابات في أيّ من الولايات المتأرجحة السبع.