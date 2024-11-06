نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب عدد كبير من محبي مشاهدة كرة القدم الأوروبية وخاصة التشامبيونزليج، في معرفة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباريات اليوم الأربعاء.

وتقام مباريات اليوم الأربعاء الموافق السادس من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الأربعاء

يحتل ليفربول الإنجليزي صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، ويأتي سبورتنج لشبونة البرتغالي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، فيما يأتي موناكو الفرنسي في المركز الثالث بنفس عدد النقاط.

1- ليفربول: 12 نقطة.

2- سبورتنج لشبونة: 10 نقاط.

3- موناكو: 10 نقاط.

4- بروسيا دورتموند: 9 نقاط.

5- أستون فيلا: 9 نقاط.

6- مانشستر سيتي: 7 نقاط.

7- بريست: 7 نقاط.

8- إنتر ميلان: 7 نقاط.

9- آرسنال: 7 نقاط.

10- يوفنتوس: 7 نقاط.

11- باير ليفركوزن: 7 نقاط.

12- ليل: 7 نقاط.

13- سيلتك: 7 نقاط.

14- دينامو زغرب: 7 نقاط.

15- برشلونة: 6 نقاط.

16- بنفيكا: 6 نقاط.

17- ريال مدريد: 6 نقاط.

18- ميلان: 6 نقاط.

19- فاينورد: 6 نقاط.

20- أتالانتا: 5 نقاط.

21- آيندهوفن: 5 نقاط.

22- شتوتجارت: 4 نقاط.

23- باريس سان جيرمان: 4 نقاط.

24- سبارتا براج: 4 نقاط.

25- بايرن ميونيخ: 3 نقاط.

26- جيرونا: 3 نقاط.

27- كلوب بروج: 3 نقاط.

28- أتلتيكو مدريد: 3 نقاط.

29- شاختار: نقطة واحدة.

30- بولونيا: نقطة واحدة.

31- لايبزيج: 0 نقاط.

32- شتورم جراتس: 0 نقاط.

33- يانج بويز: 0 نقاط.

34- سالزبورج: 0 نقاط.

35- النجم الأحمر: 0 نقاط.

36- براتيسلافا: 0 نقاط.