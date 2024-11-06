أرني سلوت يدافع عن فيرجيل فان دايك

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - امتدح أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول أداء لاعبيه خلال الفوز 4-0 على باير ليفركوزن الألماني في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن فريقه خاطر باللعب واحد ضد واحد، لكنه في النهاية نجح وفاز الفريق.

ودافع سلوت عن قائد الفريق فيرجيل فان دايكوالذي تعرض لانتقادات كثيرة خلال الفترة السابقة: إنه يتعرض أحياناً لانتقادات بسبب عدم التقدم لخط الوسط… الآن أنصح هؤلاء الأشخاص بمشاهدة هذه المباراة اليوم لأنه كان دائماً في المقدمة.