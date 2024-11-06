هل جرثومة المعدة تسبب ضيق في التنفس؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تُعد جرثومة المعدة نوعاً من البكتيريا التي تعيش في الجهاز الهضمي، وتحديداً في المعدة. تُعتبر هذه الجرثومة شائعة جداً، وتسبب أعراضاً مزعجة قد تتطور إلى مضاعفات خطيرة مثل القرح وسرطان المعدة، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على التنفس.

وفي هذا السياق، يجيب الدكتور سمير أسعد، استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، عن تساؤل مهم: هل جرثومة المعدة تسبب ضيقاً في التنفس؟

يؤكد الدكتور أسعد أن الإصابة بجرثومة المعدة قد تسبب ضيقاً في التنفس، ويعود ذلك إلى عدم علاجها بالشكل المناسب. فعندما لا يتم التعامل مع الجرثومة بشكل صحيح، يمكن أن تنشط وتسبب حرقة المعدة وتهيج المريء، مما يؤدي في النهاية إلى ضيق التنفس.

لكن، على الرغم من أن ضيق التنفس قد يكون أحد الأعراض المحتملة، إلا أن استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي يشير إلى أنه ليس من الضروري أن يعاني جميع مرضى جرثومة المعدة من هذه المشكلة. وعادة ما يعاني من ضيق التنفس الأشخاص الذين لديهم تراكم في الغازات، حيث يضغط الغاز الزائد على الحجاب الحاجز بسبب تأثير الجرثومة.

أما بالنسبة للعلاج، فيشمل استخدام مثبطات الحموضة، والمضادات الحيوية، والمطهرات المعوية، وأدوية مثبطات مضخة البروتون التي تساعد في تقليل حمض المعدة. وقد يمتد العلاج في بعض الحالات حتى 45 يوماً.