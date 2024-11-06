مع قدوم الشتاء.. كيف تتعامل مع الصدفية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

على الرغم من أن السبب الدقيق لمرض الصدفية لا يزال غير معروف، إلا أن الأطباء يعتبرونها حالة التهابية تنجم عن خلل في الجهاز المناعي، حيث يتسبب الالتهاب في حدوث هذه الحالة الجلدية.

ويعاني نحو 3% من البالغين في الولايات المتحدة من الصدفية، وهي حالة جلدية تتميز بأعراض مزعجة.

في الأشخاص المصابين بالصدفية، يؤدي خلل في الجهاز المناعي إلى تراكم الخلايا الالتهابية في الطبقة الوسطى من الجلد، مما يسرع من نمو خلايا الجلد في الطبقة الخارجية (البشرة). بشكل طبيعي، تنمو خلايا الجلد وتتساقط في مدة شهر، لكن في حالة الصدفية، يحدث ذلك بشكل أسرع ويؤدي إلى تراكم الخلايا على سطح الجلد بدلاً من تساقطها، مما يسبب الأعراض المزعجة.

على الرغم من أن الصدفية هي حالة جلدية، إلا أن الالتهاب المرتبط بها يؤثر على الجسم ككل، ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل أمراض القلب، السرطان، مرض التهاب الأمعاء، والتهاب المفاصل الصدفي.

يمكن تقليل الالتهاب لدى المصابين بالصدفية من خلال تغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي، مما يساعد في تخفيف الأعراض. كما يمكن لبعض الأدوية أن تخفف من الالتهاب، مثل:

– الكورتيكوستيرويدات.

– المستحضرات الموضعية.

– المستحضرات البيولوجية القابلة للحقن.

– الأدوية الفموية.

وبالرغم من أنه لا يوجد علاج شافٍ للصدفية في الوقت الحالي، إلا أن الالتزام بعادات صحية جيدة، مثل التغذية السليمة، قد يساعد في تقليل تفاقم المرض وتحسين الأعراض.