الأنيميا.. تعرف إلى أعراض الإصابة بهذا المرض

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - ما هي الأنيميا؟

الأنيميا، أو فقر الدم، هي حالة طبية تحدث عندما يقل عدد خلايا الدم الحمراء في الجسم عن المستويات الطبيعية، أو عندما تكون مستويات الهيموجلوبين في هذه الخلايا منخفضة. الهيموجلوبين هو البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم. نقص الهيموجلوبين أو الخلايا الحمراء يعني أن الجسم قد لا يحصل على الكمية الكافية من الأكسجين.

أسباب الأنيميا

تتعدد أسباب الأنيميا وتشمل:

نقص الحديد: يعد نقص الحديد من أكثر الأسباب شيوعًا للأنيميا، حيث يحتاج الجسم إلى الحديد لإنتاج الهيموجلوبين.

يعد نقص الحديد من أكثر الأسباب شيوعًا للأنيميا، حيث يحتاج الجسم إلى الحديد لإنتاج الهيموجلوبين. نقص الفيتامينات: يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 أو حمض الفوليك إلى الأنيميا.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 أو حمض الفوليك إلى الأنيميا. الأمراض المزمنة: بعض الأمراض مثل اضطرابات الكلى أو السرطان يمكن أن تؤثر على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

بعض الأمراض مثل اضطرابات الكلى أو السرطان يمكن أن تؤثر على إنتاج خلايا الدم الحمراء. العوامل الوراثية: بعض أنواع الأنيميا تكون وراثية وتنتقل عبر الأجيال.

أعراض الأنيميا الشائعة

تتفاوت أعراض الأنيميا حسب شدة وسبب الإصابة، وتتضمن الأعراض الرئيسية:

الإرهاق المستمر والشعور بالتعب العام.

شحوب البشرة وبهتان اللون.

ضيق التنفس وخصوصاً أثناء المجهود البدني.

دوار وصداع مستمر.

تسارع ضربات القلب.

برودة في اليدين والقدمين.

ضعف التركيز والانتباه.

تشخيص الأنيميا

إذا كنت تشك في إصابتك بالأنيميا، فمن المهم مراجعة الطبيب. عادةً ما يتم تشخيص الأنيميا من خلال فحوصات الدم التي تقيس مستويات الهيموجلوبين وعدد خلايا الدم الحمراء. بحسب النتائج، يمكن للطبيب تحديد نوع الأنيميا وأفضل طرق العلاج.

خيارات العلاج

يعتمد علاج الأنيميا على السبب الكامن وراءها:

إذا كان السبب هو نقص الحديد، يمكن للطبيب وصف مكملات الحديد بالإضافة إلى تحسين النظام الغذائي.

في حالة نقص الفيتامينات، سيتم وصف مكملات ب12 أو حمض الفوليك.

إذا كانت الأنيميا ناتجة عن حالة صحية مزمنة، يمكن أن تركز العناية على تحسين هذه الحالة.

قد تتطلب بعض الحالات الشديدة نقل الدم لتعويض النقص في الهيموجلوبين وخلايا الدم الحمراء.

الوقاية من الأنيميا

يمكن الوقاية من بعض أنواع الأنيميا من خلال اتباع نظام غذائي متوازن يتضمن مصادر غنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء، والأسماك، والبيض، والخضروات الورقية الداكنة، وكذلك الأطعمة الغنية بفيتامين ب12 وحمض الفوليك. الحفاظ على نمط حياة صحي وممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن يعزز أيضًا من إنتاج الدم الصحي.

في الختام، من الضروري أن تكون واعيًا لأعراض الأنيميا وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لتشخيصها وعلاجها في الوقت المناسب. الاهتمام بالصحة العامة والغذاء المتوازن يمكن أن يساعد في الحفاظ على توازن الطاقة والصحة الجيدة.