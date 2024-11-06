رئيس الدولة ونائباه يهنئون دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى فخامة دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة دونالد ترامب.