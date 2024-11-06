نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط ترتفع في ظل تراجع الدولار تزامنا مع الانتخابات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:21 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند التسوية، مسجلة أعلى مستوى خلال أسبوع، تزامناً مع إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تترقب نتيجتها الأسواق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتاً أو بنسبة 0.6% لتصل عند التسوية إلى 75.53 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 52 سنتاً أو بنسبة 0.73% لتسجل عند التسوية 71.99 دولار للبرميل، بحسب وكالة .

تنافس متقارب

من المتوقع أن تشهد انتخابات الرئاسة الأمريكية تنافساً متقارباً للغاية بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس.

وتفتح مقرات الاقتراع أبوابها حالياً لملايين الأميركيين من أجل التصويت وحسم السباق الرئاسي الصعب في الولايات المتحدة بين ترامب وهاريس، والذي لا يمكن توقع سيناريو نهايته في الوقت الحالي.

تراجع الدولار

يأتي ذلك تزامناً مع تراجع مؤشر الدولار إلى أقل مستوياته خلال ثلاثة أسابيع مقابل سلة من العملات، وذلك مع تخلص المتعاملين من مراكز في السوق قبيل الانتخابات.

ويجعل تراجع الدولار النفط أقل تكلفة في دول أخرى، وبالتالي تزيد احتمالات ارتفاع الطلب على الوقود.

وكانت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاءها وعلى رأسهم روسيا، أعلنت يوم الأحد إرجاء بدء تطبيق رفع إنتاج النفط لمدة شهر إلى يناير، في ظل تعرض السوق لضغوط تراجع الطلب وزيادة المعروض من خارج أوبك، وهو ما أدى إلى دعم أسعار النفط.

الإقبال على المخاطرة محدود

قال خبير السوق في “IG”، ييب جون رونغ، إن الإقبال على المخاطرة لا يزال محدوداً مع أسبوع مزدحم بالأحداث، بما يتضمن انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة واجتماع الاحتياطي الفدرالي لتحديد أسعار الفائدة، واجتماع المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني.

وأضاف رونغ أن هذه الأحداث أبقت الكثير من المتعاملين في وضع الترقب لما قد تسفر عنه من نتائج.

وقال رونغ كذلك: “تركز الأنظار كذلك على اجتماع المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني للحصول على صورة أوضح بشأن إجراءات التحفيز المالي لرفع توقعات الطلب في البلاد، لكن من غير المرجح أن نرى أي التزام قوي قبل نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية، وسيستمر ذلك في إبقاء أسعار النفط قيد الترقب والانتظار في المدى القريب”.

وتراجعت أرباح شركة أرامكو السعودية بنسبة 15.4% خلال الربع الثالث من العام الجاري، بسبب تراجع انخفاض الخام وضعف هوامش التكرير، لكنها أبقت على توزيعات أرباح وصلت إلى 31.1 مليار دولار في الربع الثالث.

مخزونات النفط الأمريكي

ومن المقرر إصدار بيانات مخزونات النفط الأمريكية الأسبوعية في وقت لاحق اليوم من معهد البترول الأمريكي، على أن تصدر الأربعاء من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتوقع محللون أن إضافة شركات النفط الأميركية نحو 1.8 مليون برميل من الخام إلى مخزوناتها في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر.

ويأتي ذلك مقابل ارتفاع المخزونات بنحو 13.9 مليون برميل خلال الأسبوع نفسه العام الماضي، ومقابل متوسط زيادة 4.2 مليون برميل على مدار الأعوام الخمسة الماضية (2019-2023).