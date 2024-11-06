الخناق عند الأطفال: أعراض تشبه نزلات البرد وحماية طفلك

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل يعاني طفلك من التهاب حلق مستمر وحمى خفيفة؟ قد يبدو الأمر وكأنه مجرد نزلات برد عادية، ولكن الحذر واجب! قد تكون هذه الأعراض دلالة على مرض أكثر خطورة، وهو الخناق.

الخناق هو عدوى بكتيرية حادة تصيب الحلق والأنف، وتنتقل عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب أو عن طريق استنشاق قطرات صغيرة من السعال أو العطس. على الرغم من أن الخناق كان مرضًا شائعًا في الماضي، إلا أنه أصبح نادرًا بفضل التطعيمات.

التهاب حلق شديد: يعتبر العرض الأكثر شيوعًا، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بألم عند البلع.

ظهور غشاء رمادي أو أبيض: يغطي هذا الغشاء اللوزتين والحلق، وقد يسبب صعوبة في التنفس.

الحمى: تكون خفيفة إلى متوسطة.

التعب العام: يشعر الطفل بالتعب والإرهاق.

تضخم الغدد الليمفاوية: خاصة في الرقبة.

صعوبة في التنفس: قد تحدث في الحالات الشديدة.

من الصعب تمييز الخناق عن نزلات البرد في البداية، حيث تشترك العدوتان في بعض الأعراض. ومع ذلك، فإن ظهور الغشاء الأبيض في الحلق يعد علامة مميزة للخناق. لذلك، يجب استشارة الطبيب فورًا عند ملاحظة هذه الأعراض.

يعد التشخيص المبكر للخناق أمرًا بالغ الأهمية لتجنب المضاعفات الخطيرة، مثل:

صعوبات في التنفس: قد تؤدي إلى الاختناق.

إصابة الأعضاء الأخرى: مثل القلب والكلى.

الشلل: في حالات نادرة.

يعالج الخناق بالمضادات الحيوية والأدوية المسكنة للألم. وفي الحالات الشديدة، قد يحتاج الطفل إلى الرعاية في المستشفى.

التطعيم: يعد التطعيم هو أفضل وسيلة للوقاية من الخناق، ويجب أن يتلقى الأطفال التطعيم الروتيني ضد الخناق.

النظافة الشخصية: غسل الأيدي بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

تجنب الاتصال المباشر: مع الأشخاص المصابين.