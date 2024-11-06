امير الكويت يهنئ ترامب.. تطلع دائم لتعزيز العلاقات وتطوير التعاون بين الكويت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - بعث أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دونالد ترامب - الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأميركية، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الثقة التي أولاه إياها الشعب الأميركي بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.

وأشاد امير الكويت بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع دولة الكويت بالولايات المتحدة الأميركية الصديقة، مؤكدا على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات وتطوير التعاون بينهما إلى آفاق أرحب في كافة المجالات خدمة لمصلحتهما في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

كما هنأ جيمس ديفيد فانس - نائب الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأميركية الصديقة، متمنيا سموه لسعادته كل التوفيق والسداد