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أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى من يقودون الحملات ضد أحمد فتوح، لاعب الزمالك، بسبب الأزمة الأخيرة التي مر بها.

وكان فتوح قد واجه اتهامات في قضيتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات إثر حادث تصادم تسبب في وفاة أحد الأشخاص.

"الله يخربيت التحفيل".. رد ناري من شوبير على حملات الهجوم ضد أحمد فتوح

وقال شوبير في تصريحاته عبر "أون سبورت إف إم": "نتمنى الرحمة والمغفرة للراحل وأن يصبر الله عائلته، لكن تم التوصل إلى اتفاق صلح بين فتوح وأسرة المتوفى أمام المحكمة"

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وتابع: "أرجو أن يتوقف الجميع عن الحديث في هذا الموضوع، فقد قبلت الأسرة الصلح رسميًا، والأمر الآن بيد القضاء المصري".

واستكمل: "الحملات الموجهة ضد فتوح مبالغ فيها، الله يخربيت التحفيل، فهناك أمور لا يجوز الإكثار من التعليق عليها أتمنى من الجميع أن يتوقفوا عن مهاجمته".

واختتم شوبير حديثه قائلًا: "فتوح يبذل جهدًا كبيرًا في التدريبات، وهو يعلم جيدًا أن أمامه فرصة للانضمام للمنتخب، وبالتالي يجب أن نسانده، لكن ما يحدث من هجوم عليه أمر صعب".