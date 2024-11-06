نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. إيسترن كومباني تعلن زيادة أسعار السجائر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:13 صباحاً - دوت الخليج – أعلنت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” زيادة أسعار سجائر كليوبترا وأصناف أخرى.

وأشارت الشركة، في بيان مساء اليوم، إلى أن سعر بيع السجائر للمستهلك أصبح:

كليوباترا (بوكس، وسوفت كوين، وكينج سايز، وبلاك وسوبر): 38.75 جنيه، بدلًا من 34.72 جنيه.

كليوباترا بوكس (10): 27 جنيه بدلًا من 25.10 جنيه.

بوسطن وبلمونت: 38.75 جنيه بدلًا من 34.72 جنيه.

فايسروي / بال مال: 60 جنيها، بدلًا من 55 جنيهًا.

مونديال بأنواعها ومونديال سويتش (بلوبيري، ومنتول): 38.75 جنيه بدلًا من 34.72 جنيه.

ماتوسيان سوبر: 38.75 جنيه.

وأشارت إلى تطبيق الزيادة بدءًا من اليوم الثلاثاء؛ لامتصاص جزء من الزيادة الحاصلة في تكلفة التصنيع منذ مارس الماضي، نتيجة:

أولا – تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 31 إلى 48 جنيها.

ثانيا – ارتفاع أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية بشكل عام.

ثالثا – ارتفاع تكلفة الشحن نظرا للظروف اللوجستية الحالية.

وأشارت إيسترن كومباني إلى أن مكون المواد الخام التبغية وغير التبغية يمثل أكثر من 75% من إجمالي تكلفة التصنيع (غير شاملة الضرائب)، وهو ما يمثل عبء كبير تحملته الشركة طوال الفترة الماضية حاولت امتصاص جزء من هذا العبء عن طريق تحسين الأداء التشغيلي.

وأضافت أنه رغم الزيادة السابقة، والتى طبقت في أبريل الماضي والحالية، فإنها لم تتمكن بعد من تغطية العجز الناتج عن ارتفاع عناصر التكلفة، خاصة أن أي زيادة سعرية تتحصل منها الشركة الشرقية على 50% فقط من تلك الزيادة لتغطية جزء من الزيادة في عناصر التكلفة بينما يتم توريد الـ 50% الأخرى إلى خزينة الدولة كضريبة قيمة مضافة وفقا لأحكام القانون.