نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف عن ضربة موجعة للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفاد الإعلامي أحمد شوبير بأن على مجلس إدارة نادي الزمالك التحرك سريعًا لحل الأزمة المالية المتعلقة بالمدرب البرتغالي السابق، والتي قد تحرم الفريق من إبرام صفقات جديدة.

شوبير يكشف عن ضربة موجعة للزمالك

وصرّح شوبير قائلًا: "الزمالك مطالب بسداد أكثر من 800 ألف دولار لتسوية مستحقات البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني الأسبق".

وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك يبذل جهودًا كبيرة لمعالجة المشكلات المالية، ولكن من الضروري إنهاء هذا الملف بشكل نهائي.

يُذكر أن الزمالك فاز بصعوبة على البنك الأهلي في الدوري بنتيجة 3-2.

