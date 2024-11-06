نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس والجمعة.. مصطفى قمر ضيف برنامج "سهرة خاصة" مع عمرو الليثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم الإعلامي د. عمرو الليثي البرنامج الجديد "سهرة خاصة " عبر شاشة قناة الحياة، ويستضيف البرنامج نخبة من نجوم الفن والطرب والدراما والسينما المصرية والعربية، وستكون أولر حلقات برنامج "السهرة الخاصة " مع الميجا ستار والنجم مصطفي قمر، وتذاع السهرة علي نار يومين غدًا الخميس والجمعة، في سهرة غنائية خاصة وحلقة مليئة بالمفاجآت.

تفاصيل حلقة مصطفى قمر

وسيقدم النجم مصطفي قمر خلال السهرة الخاصة باقة من أجمل أغانيه عبر مشواره الفني الكبير منذ بدايته ومرورًا بالعديد من المحطات الفنية الهامة في حياته ومن هذه الأغنيات، السود عيونه، بسلم عليك، أغلي الحبايب كما يغني باللغة التركية، وأهم الأغاني التي شكلت وجدانه وتأثر فيها بأهم المطربين العالميين.

كما يكشف النجم مصطفى قمر أسرار وكواليس آخر مشاريعه الفنية والعديد من الكواليس الخاصة، وعشقه للعندليب عبد الحليم حافظ وعلاقته بالكابو حميد الشاعري، وأبرز المطربين الذي قام بالتلحين لهم، وعلاقته بنجوم الغناء الذين شكلوا وجدانه.

كما يتحدث عن حياته الخاصة وأولاده وعلاقته بوالده ووالدته الراحله ومدي تأثره بهم، وأنه سعيد بتجاربه كممثل، وكيف تأثر بالبحر في اسكندريه والجيتار والأغاني التي كان يقدمها في بداياته مع أصحابه.