العالم اليوم - ترامب يحسم "أم المعارك".. ويفوز بأهم ولاية

انتم الان تتابعون خبر ترامب يحسم "أم المعارك".. ويفوز بأهم ولاية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:25 صباحاً - فاز المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب بولاية بنسلفانيا الحاسمة، التي تمنحه 19 صوتا في المجلس الناخب والتي كانت فيها المنافسة مع كامالا هاريس على أشدها، وفق توقعات شبكتي سي إن إن وإن بي سي الأميركيتين.

وكان ترامب فاز بهذه الولاية بفارق ضئيل عام 2016، فيما فاز بها جو بايدن بفارق ضئيل عام 2020. ومع خسارتها هذه الولاية التي اختتمت فيها حملتها الانتخابية، تتراجع حظوظ هاريس في الوصول إلى البيت الأبيض.

وتتمتع ولاية بنسلفانيا بمكانة استراتيجية في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتعد محط أنظار المتابعين، حيث ستكون النتائج في هذه الولاية حاسمة في تحديد الفائز في الانتخابات، ما يجعلها تسمى بـ"أم المعارك"، وفق المحللين.

وتتمتع بنسلفانيا بتنوع سكاني كبير يشبه التركيبة السكانية للولايات المتحدة ككل، وتشكل جزءا من "الحائط الأزرق" الديمقراطي مع ولايتي ميتشغن وويسكونسن، إلا أن بنسلفانيا هي الأكثر أهمية بينها، حيث تحظى بـ19 مندوبا في المجمع الانتخابي.