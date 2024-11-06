الرئيس السيسي يهنئ ترامب لفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:31 صباحاً - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وجاء المنشور: «أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأميركي المنتخب “دونالد ترامب” Donald J. Trump وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأميركي، ونتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين. ولطالما قدم البلدان نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وهو ما نتطلع إلى مواصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم».