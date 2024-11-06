نعرض لكم الان تفاصيل خبر 360 مليون دولار استثمارات تركية جديدة في مصر بمجالي الأثاث… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:11 صباحاً - محمد أحمد_ أعلنت شركتان تركيتان عن خطط استثمارية ضخمة في مصر تتجاوز 360 مليون دولار، تشمل إنشاء مصنعين أحدهما لصناعة الملابس الجاهزة في مدينة العاشر من رمضان باستثمار يصل إلى 160 مليون دولار، والآخر في مجال الأثاث سيتم إنشاؤه في المنطقة الحرة بدمياط باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون دولار.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في تركيا، ضمن إطار زيارته الحالية لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.

وأكد وزير الاستثمار اهتمام الحكومة المصرية بتبني سياسات جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى مزايا مصر الجغرافية ودورها كبوابة رئيسية للأسواق الإفريقية، ما يجعلها وجهة مفضلة للاستثمارات.

وأشار الخطيب إلى توافر العمالة المدربة وذات التكلفة التنافسية في مصر، إضافةً إلى الكوادر الهندسية المتميزة، وعلاقات مصر التجارية الواسعة مع العديد من الدول عبر اتفاقيات دولية.

واستعرض الوزير مع رئيس اتحاد المقاولين التركي فرصاً للتعاون في مشروعات كبرى بمجالي إنشاء المطارات والقطاع الصحي، فضلاً عن دراسة فرص الشراكة في السوق الإفريقي.

وفي لقاءات أخرى، بحث الخطيب مع اتحادات مصنعي السيارات والصناعات المغذية التركية إمكانيات توسيع الاستثمارات في قطاع السيارات في مصر، مع توقعات بنمو سوق السيارات المصري في السنوات المقبلة.

كما تطرق الخطيب إلى فرص التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، حيث أعربت إحدى الشركات التركية عن اهتمامها باستكشاف الفرص المتاحة في هذا المجال في السوق المصري.

و التقى وزير الاستثمار مع إحدى الشركات التركية الكبرى في قطاع التجزئة، والتي أعلنت عن خطط لزيادة عدد فروعها في مصر من 400 إلى 1000 فرع خلال العامين المقبلين.

ووجه الخطيب الدعوة لاتحاد مصنعي السيارات والمقاولين الأتراك لزيارة مصر خلال الربع الأول من العام المقبل، وقد اتفق الطرفان على ترتيب الزيارة قريباً.