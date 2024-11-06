العالم اليوم - أوروبا تخصص 36 مليار يورو لمكافحة تغير المناخ بالدول النامية

انتم الان تتابعون خبر أوروبا تخصص 36 مليار يورو لمكافحة تغير المناخ بالدول النامية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:25 صباحاً - أعلن المجلس الأوربي في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ساهموا خلال عام 2023 بمبلغ 28.6 مليار يورو في تمويل المناخ من مصادر عامة وحشدوا مبلغا إضافيا قدره 7.2 مليار يورو من التمويل الخاص، لدعم البلدان النامية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ.

تأتي هذه الإحصاءات - التي نشرها المجلس الأوروبي- في ضوء استعداداته للمشاركة في مؤتمر الأطراف COP29 بشأن تغير المناخ المُزمع أن ينطلق في باكو في الحادي عشر من نوفمبر الجاري.

ووفقا للبيانات التي جمعتها المفوضية الأوروبية فقد تم توجيه ما يقرب من نصف التمويل العام للمناخ للبلدان النامية من أجل التكيف مع المناخ أو إلى إجراءات شاملة تشمل مبادرات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه .. ويمثل التمويل القائم على المنح حصة كبيرة (حوالي 50 بالمئة) من المساهمة العامة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.