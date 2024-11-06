خالد الغندور: حمزة علاء يعطي الأهلي الضوء الأخضر لتجديد عقده.. ولكن

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، رحب بتجديد تعاقده مع النادي الأهلي.

حمزة علاء يعطي الأهلي الضوء الأخضر لتجديد عقده

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "حمزة علاء قعد مع المسؤولين في الأهلي وبلغهم بشكل واضح موافقته على تجديد عقده مع النادي".

وأضاف:" حمزة علاء طلب السماح له بالخروج على سبيل الإعارة في يناير سواء في أوروبا أو محليًا في حالة وصول عروض رسمية له للمشاركة في المباريات".

واختتم:" حمزة علاء قدم أداء كبير في أولمبياد باريس وقبلها قدم بطولة عظيمة في كأس الأمم الإفريقية للشباب".