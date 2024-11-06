نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافرة محمود ناجي تقود مباراة الأهلي أمام زد في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره زد وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز".

حكام مباراة الأهلي وزد

وأعلنت اللجنة الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام المباراة لأول مرة قبل موعدها ب 48 ساعة.

ويقود المباراة محمود ناجي حكما للساحة ويعاونه أحمد توفيق طلب مساعد أول، هاني خيري مساعد ثان، ويتواجد محمد الغازي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمود البنا ويعاونه محمود عبد السميع.

موعد مباراة الأهلي أمام زد والقنوات الفضائية الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر الخميس المقبل على استاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.