مدرب كوت ديفوار: الأهلي يستحق لقب أفضل فريق في إفريقيا ومنافستي مع كولر وجوميز شرف كبير

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث إيميرس فاييه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن ترشيحه لجائزة أفضل مدرب في قارة إفريقيا لهذا العام.

مدرب كوت ديفوار: الأهلي يستحق لقب أفضل فريق في إفريقيا

وقال مدرب كوت ديفوار في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "بالنسبة لأفضل فريق لهذا العام هناك الكثير من الفرق، لكن بصراحة، هناك النادي الأهلي الذي فاز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والدوري المصري الممتاز هو من يستحق هذه الجائزة".

وأضاف إيميرس فاييه: "بالنسبة لي، إنه لشرف كبير حقًا أن يتم ترشيحي من بين هؤلاء المدربين العظماء على جائزة أفضل مدرب، أنا مدرب شاب وأن أحصل على فرصة الترشيح لأفضل مدرب لهذا العام مع مدربين مثل كولر الذي يقوم بعمل استثنائي مع الأهلي وجوميز الذي يقوم بعمل عظيم مع الزمالك وديسابر مع الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى المدرب هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، إنه لشرف كبير أن أكون من بين هؤلاء المدربين العظماء وآمل أن احصد هذه الجائزة".

واختتم حديثه قائلًا: "لقد حققت رفقة الجهاز الفني في كوت ديفوار مسيرة رائعة، وقضينا عامًا عظيمًا، سعيد جدًا بكوني من بين هؤلاء المدربين العظماء وأخذت كل يوم بعمل شاق لكي احصل على لقب أفضل مدرب لهذا العام".