القاهرة - محمد ابراهيم - عمرو يوسف عن إفتتاح إستوديوهات الحصن: "صرح كبير ومهم"

أقيم أول أمس الإثنين الموافق يوم 4 من شهر نوڤمبر الجاري إفتتاح إستديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، والذي قام بإفتتاحها أول أمس رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، وشهد حفل الإفتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن.



منشور عمرو يوسف عبر إنستجرام من إفتتاح إستوديوهات الحصن



وكان النجم عمرو يوسف من أبرز حضور إفتتاح إستوديوهات الحصن بيج تايم في الرياض، وعبر عن سعادته بتلك الإستوديهات من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، حيث قام بنشر مجموعة من الصور تجمعه بعدد من نجوم الفن مثل الفنان أحمد حلمي والفنان حمدي المرغني، وعلق من خلال خاصية كتابة التعليقات:

"من حفل إفتتاح إستوديوهات الحصن في الرياض صرح كبير ومهم للصناعة السينمائية والتليفزيونية".

منشور الفنان عمرو يوسف عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام



أبرز حضور إفتتاح إستوديوهات الحصن بيج تايم



وحرص عدد كبير من نجوم الفن وصناع الدراما والسينما على حضور حفل إفتتاح إستوديوهات الحصن بيج تايم الذي أقيم أول أمس الإثنين في المملكة العربية السعودية تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة إلهام شاهين، هالة صدقي، محمد هنيدي، كريم عبد العزيز، أحمد عز، أشرف عبد الباقي، أحمد حلمي، ليلى علوي، آسر ياسين، منة شلبي، وآخرين من كبار النجوم.