‏فوكس نيوز تتوقع فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - تتوقع قناة ‏فوكس نيوز، فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع توقيتات مختلفة نظرًا لامتداد البلاد عبر ست مناطق زمنية.

وتشهد الانتخابات منافسة حامية بين دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.

ويبلغ عدد المواطنين المؤهلين للتصويت نحو 230 مليون ناخب، إلا أن ما يقارب 160 مليونًا فقط منهم مسجلون للتصويت.