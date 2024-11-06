بوتراجينيو: ريال مدريد يعيش وضعاً صعباً ونثق بلاعبينا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 05:56 صباحاً - قال إميليو بوتراجينيو، المتحدث باسم نادي ريال مدريد الإسباني إن الفريق الأبيض يعيش وضعاً صعباً، مستبعداً أن يتم التعاقد مع لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي.

وقال بوتراجينيو في تصريحات نقلتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية بعد الخسارة أمام ميلان 1-3 في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء: يجب أن نعترف بأننا في لحظة صعبة… الآن هو الوقت الذي يجب أن نكون فيه مع اللاعبين… يجب أن نكون هادئين عندما تكون الظروف ليست مثالية.

وأضاف: إنها نتيجة سيئة لم نتوقعها في مباراة مهمة جداً… إنها نتيجة صعبة تؤلمنا في ملعبنا ويجب أن نكون أقوياء… لقد قدم ميلان مباراة رائعة، واستغلوا فرصهم والطريقة للخروج من هذه الحالة هي العمل بجد، والبقاء متحدين، والثقة في اللاعبين.

وعن عقم كيليان مبابي التهديفي، كشف: في جميع المباريات لديه فرص واضحة، وهذا مؤشر جيد… هو لاعب رائع أمام المرمى ومن فئة كبيرة، لكنه لا يحظى بتلك الحظوظ في التسجيل، مثلما حدث ضد برشلونة… أحياناً تحدث هذه الأمور في كرة القدم.

كما نفى أن يتوجه ريال مدريد إلى سوق الانتقالات الشتوي وقال بهذا الخصوص: نثق في لاعبينا، فمنذ أشهر قليلة فزنا بالدوري ودوري الأبطال.