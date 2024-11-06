ترامب يحسم سباق جورجيا ونورث كارولينا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولايتي جورجيا ونورث كارولينا، في سباقه إلى البيت الأبيض ضد المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس.

وحقق ترامب تقدماً بنسبة 51% مقابل 47% لهاريس بعد فرز 90% من الأصوات في بنسلفانيا المتأرجحة، أي 247 صوتاً مقابل 210، وبلغ مجموع أصوات ترامب 66,180,490 صوتاً، بينما هاريس 61,394,759 صوتاً.

وفازت هاريس في ولاية نيو مكسيكو بـ5 أصوات انتخابية، وفي هاواي بـ4 أصوات انتخابية وفي فرجينيا بـ13 صوتا.