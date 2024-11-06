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دوري نجوم العراق (7): الزوراء يستضيف الطلبة

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة السابعة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلعب نوروز مع الكرمة الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، والقاسم مع النفط الساعة 14:45، والكرخ مع كربلاء الساعة 17:15، والزوراء مع الطلبة الساعة 19:45.

وتأجلت مواجهتا الشرطة مع دهوك، ونفط ميسان مع القوة الجوية، بسبب مساركة فريقي الشرطة والقوة الجوية آسيوياً.

ويتصدر فريق الشرطة ترتيب فرق دوري نجوم العراق بـ 14 نقطة، ولكل من القوة الجوية والكهرباء 12 نقطة، ولكل من النفط ونفط ميسان وأربيل 11 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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