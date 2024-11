بفيديو هدية ..تامر حسني يوجه رسالة لـ بنات الهاشم

القاهرة - محمد ابراهيم -



حرص تامر حسني على توجيه رسالة لفرقة بنات الهاشم وذلك بعد ظهورهم في برنامج المواهب اكس فاكتور ، وغنائهم لأغنية come back to me لتامر حسني.



رسالة تامر حسني لـ بنات الهاشم



ووجه تامر حسني رسالة لـ بنات الهاشم من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام حيث نشر فيديو من الاستديو الخاص به وهو يعزف بالجيتار بجانب الفيديو معلقًا :"حبايبي الحلوين القمرت ، مبروك كسرتوا الدنيا والفيديو ده تقدير مني بسيط على إجتهادكم وشطارتكم ومحاولتكم الجميلة لنطق اللهجة المصرية وكل تحية للبرنامج الجميل والنجوم الكبار حبايب قلبي ".



رغبة تامر حسني في توصيل اللغة العربية للعالم

وفي حوار صحفي سابق ذكر تامر حسني رغبته في توصيل اللغة العربية للعالم من خلال الأغاني ولعل أغنية come back to me واحدة من تلك الأغاني الذي قام بتأليفها وجعل مطربين اجانب ينطقون اللغة العربية من خلالها .

عمل سينمائي لتامر حسني



وينتظر تامر حسني عرض فيلم ريستارت في موسم عيد الفطر القادم 2025، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.

كلمات أغنية يانهار أبيض



عليك حلاوه ملغبطاني

وكل ثانيه تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضيه عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x.



جمالك والله عاملي قلق

مخلي الكل مركز فيك

وأنا اللي بموت من الغيره عليك

كفايه حلاوه وعالهادي

يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق

كفايه يا ناس بطلوا تقليد

ده سابق أوي عنكوا وبعيد

ما كفايه حلاوه وعالهادي

دي نار الناس عماله تزيد