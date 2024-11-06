القاهرة - محمد ابراهيم - درة تشارك جمهورها بأحدث ظهور لها من مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة درة جمهورها ومتابعيها أحدث صورا لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، وذلك من فعاليات حضورها المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

درة تعبر عن سعادتها بمهرجان القاهرة الينمائي في دورته الـ 45



وعلقت الفنانة درة على منشورها عبر إنستجرام قائلةً:

"من المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وسعدت بلقاء بعض الزملاء وصناع السينما والنقاد وخاصة بلقاء المخرجة المتميزة الجميلة ساندرا نشأت تمنياتي بالنجاح والتوفيق لهذا المهرجان المهم ولفيلمي وين صرنا".

منشور الفنانة درة على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

درة في أول تجربة إخراجية

وفي سياق متصل تشارك الفنانة درة في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلم بعنوان "وين صرنا" والذي يعد أول تجربة إخراجية لها، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحا كبيرا أثناء عرضه في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تكريم درة من مهرجان Vs Film

ومن الجدير بالذكر إن الفنانة درة كُرمت في الأيام القليلة الماضية في مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة جدا عن مجمل أعمالها الفنية المتميزة، الذي تم إفتتاحه في العين السخنة، وشهد حفل الإفتتاح حضور عدد من نجوم الفن المصري مثل الفنانة سوسن بدر.