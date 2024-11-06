القاهرة - محمد ابراهيم - "حمدالله على سلامتي".. أول تعليق من أحمد سعد بعد عمليته الجراحية

نشر الفنان أحمد سعد أحدث صورا له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام من فعاليات حفله الذي أحياه بعد إجراء عملية جراحية في فكه العلوي.



أول تعليق من أحمد سعد بعد خضوعه لعملية جراحية في فكه

وعلق الفنان أحمد سعد على منشوره عبر إنستجرام، من خلال خاصية كتابة التعليقات: "بجد حمدالله على سلامتي".

منشور الفنان أحمد سعد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

أحدث أغاني أحمد سعد

وفي سياق آخر يشار إلى أن آخر الأغاني التي قدمها الفنان أحمد سعد هى أغنية بعنوان "بنت ناس"، والتي طرحها مؤخرا عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.



كلمات أغنية بنت ناس

وتقول كلمات الأغنية:

تضحكلي الدنيا في ضحكتها

ويسرقني الوقت في قعدتها

دي بتاخد العقل بحلاوتها

انا مقابلتش اجمل منها

تتدلع تختار علي ذوقها

و بسيبها على راحتها بشوقها

عيني بتحسدها على هدوئها

انا مببطلش كلام عنها

دي بنت ناس

و تختلف عن كل الناس

ولو كان للقمر انعكاس

هينعكس علي مرايتها

دي بنت ناس

بجمالها يشهد كل الناس

و عيون جميلة مليانه احساس

مبشوفش حد في رقتها

بيروقلي الجو بروقانها

اسمي بيحلو علي لسانها

ولا حتى أربعة يملو مكانها