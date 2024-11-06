نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رمضان صبحي يرفض تخفيض عقده في بيراميدز ومحاولات لحل الأزمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن الأيام الماضية، شهدت أزمة بين رمضان صبحي لاعب بيراميدز، وإدارة النادي بسبب عدم صرف القسط الخاص بقيمة عقده عن الشهر الماضي، وطلب الإدارة تخفيض عقد اللاعب.

رمضان صبحي يرفض تخفيض عقده في بيراميدز

وتالع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "رمضان صبحي اعترض بشدة على طلب بيراميدز ورفض المشاركة في التدريبات وغاب عن مباراة بتروجت في الأسبوع الأول بالدوري".

وأضاف:" إدارة بيراميدز عقدوا جلسة مع رمضان صبحي لإقناعه بتخفيض عقده البالغ 40 مليون جنيه سنويا، لكنه رفض وقال المكتوب في العقد هخده وده حقي وفقا لبنود العقد ومش هتنازل".

واختتم: "إدارة بيراميدز احتوت الأزمة وتراجعوا عن تخفيض عقد رمضان صبحي واللاعب شارك في التدريبات ويتم تجهيزه حاليا لمباراة إنبي يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز".