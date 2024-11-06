أحمد شيبة ينهار من البكاء في برنامج "بالمايك والقلم"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الإعلامي عبد العزيز أحمد الفنان أحمد شيبة، في برنامجة بودكاست "بالمايك والقلم"، الذي يتم عرضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أطلقت الصفحة الرسمية للبرنامج حملة ترويجية للحلقة، حيث نشرت البرومو الرسمي عبر حسابها على موقع "إنستجرام" لتبادل الصور والفيديوهات.

وظهر أحمد شيبة خلال البرومو يكشف عن خلافة مع المطرب عمر كمال قائلا: "أنا زعلان معاه، يجيلي ويعتذرلي"، بالإضافة إلى حديثه متأثرا عن والدته التي توفت، وتوجيه رساله للمطرب عمرو دياب.

وتعد أغنية "شايف نفسك وصلت لإيه" هي أخر أعمال الفنان أحمد شيبة من كلمات محمد الشاعر وألحان خالد سلطان وتوزيع مصطفى أبو رية.

كلمات أغنية شايف نفسك وصلت لايه

وتقول كلمات الأغنية: “شايف نفسك وصلت لايه وحيد والدنيا ضاحكه عليه وبتكذب مرايتك ليه دا كله قصاد عينيك باين ظهر في ملامحك التجاعيد بتنقص عُمر مش بتزيد رهنت الدنيا تبقى سعيد طلعت خسران ومتداين كبرت وبان عليك الشيب بدأت تشوف في نفسك عيب كبرت وبان عليك الشيب بدأت تشوف في نفسك عيب طلعت في حسبتك غلطان واحساس الندم دا رهيب وأدي اللي بتاخدو من الايام سنين عمرك بتجري أوام وأدي اللي بتاخدو من الايام سنين عمرك بتجري أوام فاضلك من حبايبك مين باقيلك من صحابك كام شايف نفسك وصلت لايه وحيد والدنيا ضاحكه عليه وبتكذب مرايتك ليه دا كله قصاد عينيك باين خايف دلوقتي واتخضيت وبتعد الصور على الحيط بقيت ماسك في طرف الخيط وحتى الخيط طلع دايب قاعد بتراجع الاحداث دفعت فاتورة الاخلاص واخد مقلب كبير في الناس عشان طيب بقى وخايب خايف دلوقتي واتخضيت وبتعد الصور على الحيط بقيت ماسك في طرف الخيط وحتى الخيط طلع دايب قاعد بتراجع الاحداث دفعت فاتورة الاخلاص واخد مقلب كبير في الناس عشان طيب بقى وخايب كبرت وبان عليك الشيب بدأت تشوف في نفسك عيب كبرت وبان عليك الشيب بدأت تشوف في نفسك عيب طلعت في حسبتك غلطان واحساس الندم دا رهيب وأدي اللي بتاخدو من الايام سنين عُمرك بتجري أوام وأدي اللي بتاخدو من الايام سنين عُمرك بتجري أوام فاضلك من حبايبك مين باقيلك من صحابك كام شايف نفسك وصلت لايه وحيد والدنيا ضاحكه عليه وبتكذب مرايتك ليه دا كله قصاد عينيك باين”.