إيرادات فيلم "Megalopolis" تصل إلى 13.3 مليون دولار وسط ردود فعل متباينة في مهرجان كان

القاهرة - محمد ابراهيم -

حقق فيلم "Megalopolis" إيرادات بلغت 13 مليون و324 ألف دولار منذ عرضه عالميًا في 27 سبتمبر، من إنتاج شركة Lionsgate. الفيلم، الذي تبلغ مدته ساعتين و18 دقيقة، حقق 7 ملايين و629 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي و5 ملايين و695 ألف دولار في الأسواق العالمية.

تلقى الفيلم، الذي أخرجه فرانسيس فورد كوبولا، ردود فعل متباينة خلال عرضه الأول في مهرجان كان السينمائي. تدور أحداث الفيلم حول شخصية سيزار كاتيلينا، الذي يلعب دوره آدم درايفر، وهو عالم معماري يسعى لتحسين نسخة خيالية من مدينة نيويورك تُدعى "روما الجديدة".

على الرغم من بعض صيحات الرفض من الجمهور بعد انتهاء العرض، تحول المشهد إلى تصفيق حار عندما تم عرض مقطع "In Memoriam" لزوجة كوبولا الراحلة، إليانور. وقد أعرب كوبولا عن شكره للجمهور، مشيرًا إلى أهمية العائلة والمجتمع في كلمته الختامية.