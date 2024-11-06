عشرات الشهداء والجرحى فـي تواصل القصف على غزة .. وقصف بالضفة

50 دولة تطالب مجلس الأمن بمنع تسليح إسرائيل

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزَّة وصل منها للمشافي ٣٣ شهيدًا و١٥٦ مُصابًا خلال ٢٤ ساعة. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٣٣٧٤ شهيدًا و١٠٢٢٦١ مُصابًا منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣.

ودخلت عملية جيش الاحتلال العسكرية البَرِّية الشهر الثاني بجباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزَّة. وارتقى ٢٠ شهيدًا ومفقودون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة «الرضيع» الذي يؤوي نازحين، في بيت لاهيا شمال قطاع غزَّة بعد أقل من ساعتين على قصف منزل لعائلة زعرب واستشهاد تسعة من أفراده.

واستشهد أربعة فلسطينيين وإصابات في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الشرفا في شارع غزَّة القديم بحي التفاح شرق مدينة غزَّة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط منطقة المستوصف بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزَّة، واستشهد أربعة فلسطينيين بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في الزوايدة وسط قطاع غزَّة، وارتقى شهيدان ووقعت 6 إصابات بينهم أطفال جرَّاء قصف مروحية إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين شرق مخبز البنا وسط مدينة دير البلح في وسط قطاع غزَّة. واستهدف الاحتلال منزلًا بالقرب من دوار أبو عطايا وارتقاء الحاج غازي أبو عطايا جراء الاستهداف، ووقعت عدة إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة جربوع بمُخيَّم ١ بالنصيرات وسط قطاع غزَّة

وارتقى ثلاثة شهداء من عائلة أبو خاطر بينهم طفل ومصابون جراء قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة ارميضة شرق خانيونس، وانتشل مسعفون جثمانَي اثنين من الفلسطينيين من رفح إثر تعرضهما للقصف شرق المدينة.

يأتي ذلك فيما أعلن وزيرة الصحة ماجد أبو رمضان تمديد الحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في مدينة غزَّة ليوم إضافي في 4 مراكز.

وأضاف أبو رمضان، في بيان صحفي، أن المراكز التي سيتم تمديد الحملة فيها ليوم رابع هي مركز الشيخ رضوان، ومركز الشاطئ، ومركز مسقط الرحمة، ومركز الدرج.

وأعلن الفلسطينيون والنازحون إضرابًا عامًا في مواصي خانيونس وسوق دير البلح المركزي من سوق المعسكر حتى المدفع رفضًا لغلاء الأسعار وضد بعض التجار المحتكرين.

وبدأ إضراب أعلنت عنه العائلات النازحة في سوق المواصي خانيونس أمس الثلاثاء، وتم إغلاق كافة البسطات ومنع حركة البيع والشراء حتى تنخفض الأسعار. وفي الضفَّة استشهد فلسطينيان، صباح أمس جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، موقعًا في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.

وقال مدير مستشفى الرازي الدكتور فواز كميل إن شهيدًا يبلغ من العمر 40 عاماً وصل إلى المستشفى بعد إصابته بشظايا صاروخ أطلقته طائرة مُسيَّرة إسرائيلية. وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر لـ»وفا»، أن المستشفى استقبل شهيدًا ثانيًا من مكان القصف، ولم يتم التعرف على هُويته حتى الآن. كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب في بلدة طمون جنوب طوباس.

وقالت وزارة الصحة، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد شاب ثانٍ في بلدة طمون، لم تعرف هُويته بعد، حيث قام جيش الاحتلال باحتجاز جثمانه، ما يرفع حصيلة شهداء البلدة إلى اثنين.

وفي نيويورك طالبت أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن هناك «أسبابًا معقولة» للاشتباه في أن المواد العسكرية ستُستخدم في غزَّة والضفَّة الغربية التي تعاني من الصراع، جاء ذلك في رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو جوتيريش، وفيها تتهم الدول، بقيادة تركيا، إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزَّة وبقية الأراضي الفلسطينية، وفي لبنان وبقية الشرق الأوسط. و ذكر نص الرسالة: «إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة».