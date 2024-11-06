اليوم .. ظفار يسعى للعودة عبر بوابة دهوك العراقي فـي مباراة مفصلية

فـي دوري أبطال الخليج

متابعة ـ صالح البارحي:

يدخل الفريق الكروي الأول بنادي ظفار بدءا من السادسة مساء اليوم منعطفا صعبا للغاية، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، وذلك عندما يلاقي نظيره نادي دهوك العراقي في الجولة الثانية من البطولة التي عادت بعد سنوات طويلة من الغياب، مباراة اليوم بمثابة مباراة مفصلية لا تقبل القسمة على اثنين، فالفوز وحده يبقي ظفار في دائرة المنافسة، فيما التعادل هو أشبه بالخسارة خاصة وأنه خسر مباراته الأولى أمام النصر في دبي 2/‏5، فيما فاز دهوك على أهلي صنعاء اليمني بثنائية نظيفة في العراق ليتساوى مع نظيره النصر الإماراتي بثلاث نقاط في صدارة المجموعة، بينما يحتل ظفار المركز الأخير بلا نقاط بعد النتيجة الثقيلة التي حدثت في دبي . وفي ذات الوقت، يدرك نادي دهوك بأن فوزه في لقاء اليوم يقربه بنسبة كبيرة من التأهل للدور القادم، خاصة وأن رصيده سيرتفع إلى (6) نقاط بعد جولتين، وهو أمر سيكون من الصعوبة على ظفار تجاوزه بشكل سهل خاصة في ظل الظروف التي يعانيها منذ بداية الموسم وقلة الإعداد مع المصري المقال أحمد حافظ الذي لم يتمكن من انتشال الفريق في الفترة التي قاد فيها الفريق الأحمر.

قيادة مختلفة

ظفار يخوض مواجهة اليوم وسط ثقة أكبر عن الفترة الماضية، حيث إنه يلعب على أرضه وبين جماهيره التي رفعت وسما داعما للفريق بعنوان (مهما صار .. معك يا ظفار) ما يعني أن مدرجات مجمع السعادة ستحظى بحضور جماهيري جيد داعما بشكل مباشر للزعيم في أهم مباراة له بالبطولة، كما أنه يدخل المباراة بقيادة فنية جديدة بعد أن تمت إقالة أحمد حافظ لسوء النتائج داخليا وخارجيا والاستعانة بمدربه السابق مصبح هاشل الذي عاد بالفريق عبر بوابة متصدر مجموعته بدوري الدرجة الأولى وهو نادي السلام بثنائية نظيفة أعادت الثقة للفريق والتوازن كذلك، اضافة إلى أن الحافز المتواجد في مباراة اليوم وهو العودة للمنافسة وعدم التفريط بها سيكون أمرا مثيرا للاعبين الفريق لتقديم مستوى مميز يخدم أهدافهم في لقاء اليوم .

الكل يعلم بأن ظفار يعاني دفاعيا بشكل واضح وهو ما كثرت معه الأخطاء الفادحة في لقاء النصر الاماراتي بالجولة الأولى، وهو الذي كلف الفريق خماسية في شباكه، إلا أن هاشل عالج هذا الامر في لقاء السلام بإعادة المحترف الكويتي سلطان العنزي إلى قلب الدفاع وهو الذي أجاده في مباراة هامة للغاية .

سعيد الرواس: نرحب بالأشقاء والمباراة فرصة لتعديل المسار وتحقيق الانتصار

قال الشيخ سعيد بن أحمد الرواس رئيس مجلس إدارة نادي ظفار عن مواجهة اليوم : في البداية أرحب ببعثة نادي دهوك العراقي في بلدهم الثاني متمنيا لهم إقامة سعيدة وسنذلل لهم كافة الصعاب بوجود فريق عمل متكامل منذ وصولهم للمطار وحتى مغادرتهم السلطنة ومن كافة النواحي، والكل قائم بواجبه تجاه هؤلاء الضيوف الذين يعتبرون ضيوفا للسلطنة، وهذا واجبنا تجاه ضيوفنا.

واضاف الرواس : مباراة اليوم مهمة في أرضنا وبين جماهيرنا المحبة للنادي، وهي فرصة لتعديل المسار والفرصة مواتية للمنافسة في حال تحقق الفوز والنقاط الثلاث، وأتمنى أن يكون كل الفريق في الفورمة ونعول على اللاعبين الشيء الكثير وعلى دعم الجماهير الوفية ومؤازرة الفريق وتحفيز اللاعبين حتى نحقق النتيجة المرضية لجماهير الزعيم، وتكون بوابة العودة للانتصارات خاصة وأن المباراة مجانية وبدون رسوم، الحمد لله الجهاز الفني واللاعبون في أتم الجاهزية والمعنويات عالية، والتدريبات خلال الفترة الماضية سارت بشكل مثالي جدا ونسأل الله التوفيق .