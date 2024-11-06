‏فوكس نيوز: ترامب حصل على 277 صوتا في المجمع الانتخابي حتى الآن

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أحمد جودة - القاهرة - أغلنت قناة ‏فوكس نيوز، بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب حصل على 277 صوتا في المجمع الانتخابي حتى الآن.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع توقيتات مختلفة نظرًا لامتداد البلاد عبر ست مناطق زمنية.

وتشهد الانتخابات منافسة حامية بين دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.

ويبلغ عدد المواطنين المؤهلين للتصويت نحو 230 مليون ناخب، إلا أن ما يقارب 160 مليونًا فقط منهم مسجلون للتصويت.