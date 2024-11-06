حسن عابدين يتصدر تريند "جوجل" رغم وفاته.. فما القصة؟

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان حسن عابدين تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما صادف أمس الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر، ذكرى وفاته، حيث رحل عن عالمنا في مثل ذلك اليوم من عام 1989.

حسن عابدين

معلومات عن حسن عابدين

ولد حسن عابدين في محافظة بني سويف،و شهدت حياته العديد من التحولات حتى أصبح واحدًا من أبرز الشخصيات في مجال الدراما والمسرح المصري،و نشأ في منزل غني بالثقافة والفن، حيث كان والده الحاج عبدالوهاب من عائلة عابدين، وهو شخص مهتم بالثقافة. في منزله في قرية تزمنت بمحافظة الشرقية، كان يعقد جلسات ثقافية تجمع بين المثقفين وعشاق الثقافة في المنطقة.

مسيرة حسن عابدين الفنية

قام حسن عابدين بأداء العديد من الأدوار المميزة في مجموعة واسعة من الأعمال الفنية، منها أفلام مشهورة مثل عنبر الموت، سنة أولى حب، على من نطلق الرصاص، ريا وسكينة، والشيطان امرأة، الأشقياء، سترك يارب إخراج حسن الصيفي، درب الهوى، فيفا زلاطة، بريء في المشنقة.

كما شارك أيضًا في العديد من المسلسلات مثل اه يا زمن، وأنا وانت وبابا في المشمش، فرصة العمر، الدنيا لما تلف، أبنائي الأعزاء.. شكرًا، هو وهي، أهلا بالسكان، برج الأكابر.

ومن أعماله المسرحية مثل عش المجانين،على الرصيف المعاكس، ع الرصيف، الرعب الذيذ.